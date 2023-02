Abi: Silvia Attanasio presidente di Abilab

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il comitato esecutivo dell'Abi, presieduto da Antonio Patuelli, ha designato quale presidente di Abilab (centro di ricerca per l'innovazione in banca) Silvia Attanasio, dirigente responsabile dell'Ufficio Innovazione dell'Abi. Lo si apprende da una nota.

Nella stessa occasione, si comunica che la Bce ha informato la Federazione Bancaria Europea (Fbe) di aver accettato la candidatura di Rita Camporeale, Direttore Centrale responsabile del Servizio Sistemi di pagamento dell'Abi, a far parte, in quota Fbe, del Digital euro scheme rulebook development group (Rdg). (ANSA).