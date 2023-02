++ Commercio estero: Istat, nel 2022 import vola, +36,5% ++

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Nel 2022 cresce l'export in valore +19,9% mentre è più marcata quella dell'import +36,5%. Lo rende noto l'Istat spiegando che l'aumento delle esportazioni è trainato in particolare dalle vendite di beni di consumo non durevoli e beni intermedi; quello delle importazioni è spiegata soprattutto dai maggiori acquisti di prodotti energetici.

