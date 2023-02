Upskill 4.0 e Cariverona,4 proposte per futuro Made in Italy

(ANSA) - VERONA, 15 FEB - Portare il "saper fare" artigianale nel nuovo millennio, ripensare prodotti e servizi in un'ottica sostenibile, avere un'attenzione maggiore per il sociale, valorizzare il potenziale delle nuove tecnologie sono tutti temi importanti per le imprese italiane. Quattro soluzioni concrete, adottabili in molti dei settori di elezione del Made in Italy vengono sostenute da Fondazione Cariverona e da Upskill 4.0, spin-off di Università Ca' Foscari Venezia, Società Benefit e partecipata da UniCredit.

I progetti sono stati presentati oggi alla Tower Hall di UniCredit a conclusione del percorso durato dieci mesi, che ha visto coinvolte le aziende Coplant, un vivaio storico di Canneto sull'Oglio (Mantova) che vanta 100 ettari di produzione, Officina Dario Pegoretti, che produce a Verona telai di biciclette personalizzati, Cooperativa sociale Quid che sempre nel veronese recupera e trasforma tessuti derivanti da scarti industriali, Reverse studio di architettura di interni specializzato in design sostenibile ed etico. Le aziende hanno avuto modo di collaborare con il team Upskill 4.0 e con gli studenti degli ITS Maker di Bologna, ITS Mita di Firenze, ITS Fitstic di Bologna e l'ITS Malignani di Udine. "Il progetto Upskill 4.0 ha l'indiscutibile merito di valorizzare le capacità e le energie dei giovani impegnati nei percorsi formativi degli ITS - ha detto Filippo Manfredi, direttore generale di Fondazione Cariverona -,collaborando alla crescita delle PMI dei nostri territori quali motori del cambiamento. Siamo concentrati nell'individuare i settori che necessitano di maggiore supporto per abilitare percorsi di sviluppo nel lungo periodo, una sfida complessa che affrontiamo con concretezza insieme a partner qualificati come Upskill." "Su questi quattro progetti presentati oggi - ha aggiunto Stefano Micelli, presidente esecutivo di Upskill 4.0 - abbiamo lavorato molto negli ultimi mesi mettendo insieme studenti degli ITS, piccole e medie imprese del territorio e sfruttando il potenziale delle tecnologie 4.0. Crediamo che le soluzioni elaborate in questi percorsi progettuali non solo possano aiutare le imprese che vi hanno partecipato ma possano ispirare anche tutte quelle piccole e medie imprese italiane che vogliono impegnarsi sul fronte dell'innovazione e della sostenibilità ambientale e sociale".

