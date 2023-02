Torna il Mipel, il Made in Italy conquista con le borse

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Le stime provvisorie di preconsuntivo sulla pelletteria made in Italy stimano un fatturato che dovrebbe attestarsi intorno ai 13 miliardi di euro con un +14,8% e un export in crescita del 15,1% rispetto al 2021. Le borse restano il prodotto più venduto coprendo oltre 2/3 in valore dei flussi e un aumento del +17,5%. Sono dati forniti da Assopellettieri alla vigilia di Mipel, l'evento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda, che si terrà dal 19 al 22 febbraio 2023 nell'area espositiva di Fiera Milano- Rho. "Il Salone si conferma il principale punto di incontro tra brand e buyer internazionali qualificati alla ricerca del meglio della pelletteria italiana e internazionale - ha detto il presidente di Assopellettieri Franco Gabbrielli - e pensiamo che questa edizione possa essere particolarmente importante per i nostri espositori con un possibile ritorno in fiera non tanto dei buyer russi, ma di quelli di mercati già in crescita nel corso della scorsa edizione: penso a Giappone, Usa, Corea del Sud, Singapore, Qatar ed Emirati". Con un percorso espositivo di oltre 4000 mq e più di 150 brand selezionati tra marchi storici e aziende emergenti nazionali e internazionali, MIPEL, che sarà interamente ispirato alla città di Milano, offre. Una visione completa sulle nuove collezioni autunno/inverno 2023-24. Dal 21 al 23 febbraio torna anche MIPEL Lab, l'innovativo format fieristico dedicato al sourcing produttivo italiano di pelletteria di lusso ideato da Assopellettieri in collaborazione con Lineapelle. (ANSA).