Salone mobile: Confcommercio stima +5-7% occupazioni hotel

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - In occasione della 61esima edizione del Salone del Mobile, che si terrà dal 18 al 23 aprile, Confcommercio Milano prevede un trend di crescita rispetto al 2022 per le occupazioni alberghiere. L'Ufficio studi stima un +5-7% rispetto all'anno precedente, mentre già ad oggi c'è il 43% di occupazione nel settore extra alberghiero per aprile 2023.

Il Salone avrà ricadute positive anche per i consumi nei negozi del centro di Milano, per cui si prevede un aumento medio del +10% sul fatturato dello scorso anno. "Un indotto generale in crescita, grazie anche al ritorno ad aprile del Salone, considerato un mese più favorevole rispetto a giugno - ha commentato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza -, di cui beneficerà tutto il territorio grazie alle tante iniziative del Fuorisalone che animeranno per una settimana la città. Il calo di visitatori provenienti dalla Russia che si è verificato dal 2022, è compensato dall'aumento di arrivi da Stati Uniti, Europa e Medio Oriente. Secondo diversi operatori ci sono le premesse per superare i dati dell'ultimo Salone pre-covid del 2019". (ANSA).