Pnrr: Albano, Piano più efficiente con la nuova 'governance'

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "La sfida" sul Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, che "stiamo portando avanti in questo momento, attraverso una 'governance' nuova, diversa, più attagliata al momento di attuazione del Piano", permette, "finalmente, di lavorare con maggiore snellezza e con maggiore efficienza". A dirlo all'ANSA il sottosegretario all'Economia Lucia Albano, a margine del convegno promosso stamani, a Roma, a Palazzo Baldassini, dalla Flp (la Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche), per discutere del Pnrr, della sua 'governance' e della capacità amministrativa. "Uno degli obiettivi principali del Pnrr - prosegue - è certamente semplificare, aumentare l'efficienza ed il merito, attraverso un investimento in formazione e nelle risorse umane della Pubblica amministrazione e, quindi, nel capitale umano". Quanto, poi, alle assunzioni nella Pa, Albano ammette che, "negli ultimi anni, il blocco del 'turn-over' ha creato dei problemi alla Pubblica amministrazione in termini di efficientamento e, quindi, in termini di età media" dei lavoratori "ed è chiaro che, in questo momento, abbiamo bisogno più che mai delle nuove leve", dunque, chiude il sottosegretario, "bisogna che la Pubblica amministrazione diventi attrattiva". (ANSA).