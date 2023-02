Pensioni:Calderone,no preclusioni ma attenti a sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il confronto tra Governo e parti sociali "non ha preclusioni di nessun genere" ma dovrà stare attento alla "sostenibilità" dei conti non solo contingente. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, a margine della presentazione del Documento generale di indirizzo del Civ dell'Inps.

" Il confronto avviato non ha preclusioni di nessun genere, ha detto, ma tutto quello che andiamo a disegnare ha una necessità di rispondere a criteri di sostenibilità che non siano solo legati a questo momento contingente, potrebbero essere individuate delle soluzioni progressive". Certamente anche il tema della flessibilità in uscita per alcune categorie di lavoratori, sottolinea, è sul tavolo. Per la ministra c'è già un sistema di flessibilità legato all'Ape sociale che come base può essere esteso. Non ho preclusioni all'interno del sistema contributivo - ha detto - a ragionare su una flessibilità allargata, più ampia di quella attuale. Tutto deve basarsi sulla necessità di dare risposte in termini di sostenibilità, non solo del sistema, anche di assegno pensionistico che si riceve. Il sistema si basa su una logica contributiva ma poi c'è necessità di rendere sostenibile l'assegno pensionistico vedremo come fare le compensazione. Sono soddisfatta del primo incontro operativo". (ANSA).