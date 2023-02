Pensioni: Tridico, sentiero stretto,si troverà equilibrio

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Nella riforma delle pensioni c'è un sentiero stretto dettato dalla demografia con una proiezione al 2050 di appena un lavoratore per ogni pensionato a fronte dell'1,4 di oggi. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico a margine della presentazione del Documento generale di indirizzo del Civ dell'istituto. L'intenzione del governo, ha detto, è dare maggior spazio possibile alle esigenze di flessibilità anch'esse legittime. Sono sicuro che si arriverà' a un equilibrio giusto sia per dare spazio alle esigenze di flessibilità sia per rimanere in un sentiero di sostenibilità. (ANSA).