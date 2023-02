Pa: Flp, massiccio ricorso a precari contro 'buchi' organico

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Nei Comuni manca più di un terzo del personale previsto in organico e solo l'1% ha meno di trent'anni, mentre più del 20% supera i 60. E la cosa non cambia di molto nelle Amministrazioni centrali, nella sanità e nella stessa scuola, dove si è fatto, negli anni, ricorso massiccio al precariato per coprire le spaventose carenze di organico". A dichiararlo il segretario generale della Flp (Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche) Marco Carlomagno, dal palco dell'iniziativa promossa oggi, a Roma, a palazzo Baldassini, dal suo stesso sindacato, aggiungendo, poi, che "sul piano delle retribuzioni e delle professionalità ci si deve confrontare da una parte con percorsi di carriera ancora in gran parte bloccati, e con la mancata valorizzazione del personale e, dall'altra, con retribuzioni basse, non in linea con i compiti richiesti, e scarsamente attrattive per i nuovi assunti". Un quadro "desolante", scandisce, che "deriva da decenni di disinvestimenti e di impoverimento delle nostre Amministrazioni.

In Europa, siamo il Paese che investe meno sul personale pubblico, solo il 9,5 % del Pil, molto dietro la Francia (12,3%) che, storicamente, ha una tradizione importante nel riconoscimento delle funzioni pubbliche, ma anche meno di Spagna 11,5%), Portogallo (10,9%) e Grecia 10,3%)", chiude Carlomagno.

(ANSA).