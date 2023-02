Pa: Bellucci, serve una diversa narrazione sul 'posto fisso'

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il viceministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci ritiene che "la cultura del 'posto fisso' distanzia dal ruolo di servitori dello Stato coloro che operano nella Pubblica amministrazione", mentre "serve partire da una narrazione diversa", che includa anche il "riconoscimento del valore" del personale. Dal palco del convegno organizzato stamattina, a Roma, dalla Federazione lavoratori e funzioni del comparto pubblico (Flp), la numero due del dicastero di via Veneto affronta, a seguire, il tema dei ritardi, sul fronte della formazione, nel nostro Paese: "L'Italia si colloca al 25º posto su 27 paesi dell'Ue per competenze digitali", e "agli ultimi posti, nel mondo, per le competenze Stem" (l'acronimo che identifica quattro termini inglesi, ossia Science, Technology, Engineering and Mathematics, in italiano Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, ndr). (ANSA).