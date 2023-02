Inps: Calderone,valorizzare il rapporto con gli intermediari

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - L'Inps dovrebbe valorizzare il rapporto con gli intermediari. Lo dice la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone intervenuta alla presentazione del Documento generale di indirizzo del Civ dell'Inps sottolineando la necessità di una semplificazione dei processi. "La semplificazione, ha detto, è un tema anche di riconduzione dei processi alla comprensione dei cittadini. Il presidente del Civ ha detto che sarebbe importante investire in una Carta dei diritti degli utenti. Penso sia un punto importante. Da ministro che ha fatto il professionista nell'area di giuridico economica per tantissimo tempo mi ricordo dell'esperienza dello Statuto del contribuente che spesso viene violato o non applicato.

Parlare di una Carta dei diritti del contribuente è porre ai dirigenti e il personale dell'Inps un imperativo che è quello di cambiare approccio nel senso che la Carta dei diritti degli utenti deve diventare uno strumento per la valutazione della performance produttiva". (ANSA).