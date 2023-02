India: continua l'indagine del Fisco negli uffici della Bbc

(ANSA) - NEW DELHI, 15 FEB - Continua per il secondo giorno consecutivo l'indagine delle autorità fiscali indiane negli uffici della Bbc di Delhi e Mumbai.

Gli agenti del fisco hanno fatto sapere oggi di avere fotocopiato documenti fiscali nell'ambito di un'indagine su una presunta evasione fiscale, che riguarderebbe il pagamento delle tasse internazionali da parte di società collegate all'emittente britannica.

Gli impiegati e i giornalisti della Bbc sono stati autorizzati ad uscire dai loro uffici solo ieri a tarda notte, e hanno fatto sapere che alcuni dei loro telefoni e computer sono stati clonati dagli investigatori.

La perquisizione ha suscitato accese reazioni nel Paese: Gauran Bhatia, il portavoce del BJP, il partito del premier, ha accusato esplicitamente la Bbc di "avere sputato veleno sull'India". Le opposizioni hanno definito punitiva l'indagine, lanciata a poche settimane di distanza dalla messa in onda di un documentario critico nei confronti del primo ministro Narendra Modi.

La Bbc sta collaborando con le autorità, mentre il più grande sindacato dei giornalisti indiani (Editors Guild of India) e la sezione indiana di CPJ Asia (Committee to Protect Journalist) hanno espresso sui loro account Twitter preoccupate critiche sul tempismo e sulle implicazioni dell'operazione. (ANSA).