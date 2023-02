Francia: pensioni, per Macron 'opposizione allo sbando'

(ANSA) - PARIGI, 15 FEB - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto oggi davanti al Consiglio dei ministri riunito all'Eliseo che le opposizioni di destra e di sinistra "sono senza più alcuna bussola e totalmente allo sbando" nel dibattito sulla riforma delle pensioni. Lo hanno fatto sapere all'agenzia Afp due dei partecipanti al Consiglio di oggi.

"Sono completamente sperduti e ritengono, come al solito - ha detto Macron ai ministri - che i francesi siano soltanto lo sfondo delle loro azioni, invece di metterli al centro delle loro preoccupazioni".

Quanto alla destra, il presidente ha sottolineato che "quelli che hanno difeso i 65 anni di età pensionabile appena un anno fa, ora si oppongono ai 64". A sinistra, invece, "ci chiedono da settimane di fare di più per la disoccupazione dei senior ma applaudono in piedi con il Rassemblement National quando riescono a bocciare una misura pensata proprio per questo".

