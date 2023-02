Francia: pensioni, governo battuto su art. 2 della riforma

(ANSA) - PARIGI, 15 FEB - Esultano i deputati di destra e sinistra in Francia dopo che questa sera l'articolo 2 della riforma delle pensioni del governo è stato respinto a larga maggioranza. I deputati hanno bocciato l'articolo che prevede la creazione di un "indice senior" nelle imprese, che dovrebbe permettere il miglioramento della situazione occupazionale dei lavoratori più anziani.

Dopo un dibattito di 3 giorni, l'articolo è stato battuto con 256 voti contrari e 203 favorevoli, con 8 astenuti. L'alleanza di sinistra NUPES ha accolto con cori e applausi il risultato, insieme con i deputati della destra Républicains e dell'estrema destra. "Questa sera - ha twittato il ministro del Lavoro, Olivier Dussopt - tutta la sinistra e il Front National celebrano la soppressione dal progetto di riforma dell'articolo che crea un indice di occupazione dei senior. Uniti per sopprimere un nuovo strumento in favore dell'occupazione dei più anziani".

"La pensione a 64 anni - ha esultato Mathilde Panot, capogruppo dei deputati de La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon - è una fabbrica di disoccupazione, precarietà e invalidità...vittoria!".

"Sconfitta per il governo - si rallegra Marine Le Pen - che finisce in minoranza sull'articolo 2 e il suo indice senior. Se la NUPES ritira i suoi inutili emendamenti, è ancora possibile battere il governo sull'articolo 7 e l'allungamento dell'età pensionabile a 64 anni entro questa settimana!". (ANSA).