Fisco: Ruffini soddisfatto,lotta a evasione sta andando bene

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Nelle prossime settimane avremo i risultati del 2022, sta andando bene, siamo sodisfatti": è quanto ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ospite a Sky Tg24 Economia parlando degli esiti della lotta all'evasione fiscale.

"E' ovvio - ha osservato tuttavia - che il mio target e la mia soddisfazione massima è quella di un'agenzia che recuperi sì il recuperabile, ma che amministri la macchina fiscale in modo tale che l'evasione tendenzialmente scenda sempre di più". A suo avviso quindi "il sistema perfetto è quello in cui l'evasione non si realizza, non quello in cui l'evasione che si realizza viene totalmente annullata. Il contrasto all'evasione è fare in modo che non si realizzi, la lotta all'evasione ci deve sempre essere, deve essere un contrasto ma bisogna fare in modo che si realizzi il meno possibile o addirittura non si realizzi".

(ANSA).