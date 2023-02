Dl benzina: Assopetroli, schiaffo del governo alle pmi

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - La notizia che il Governo "tiri dritto sul decreto carburanti ponendo addirittura la fiducia è incomprensibile e rammarica profondamente. Assistiamo a una sproporzione evidente". Così in una nota Assopetroli Assoenergia osservando che "è la dimostrazione di un decisionismo ostinato che va oltre il merito della questione che, a questo punto, sembra contare poco o nulla".

Secondo l'associazione delle imprese dei prodotti e servizi energetici, "e in atto una strumentalizzazione politica che porta a imporre con la forza una soluzione finta a un'emergenza altrettanto finta, quella del caro benzina. Una strumentalizzazione giocata come sempre sulla pelle delle imprese, vittime incolpevoli di quello che appare un regolamento di conti dentro la maggioranza".

A nulla, spiega la nota, "è valso il ciclo di audizioni in Commissione parlamentare. A nulla il coro di critiche fondate, in particolare sul totem del prezzo medio. Inascoltato perfino il Presidente Agcm Rustichelli che ha bollato la misura simbolo del Decreto come inutile e dannosa per la concorrenza. Nessun ripensamento nemmeno sul corollario di sanzioni draconiane per gli esercenti, a fronte di violazioni bagatellari sull'obbligo di comunicazione all'Osservaprezzi, che nulla hanno a che fare con la presente speculazione. Inutili pure tutti gli emendamenti migliorativi del provvedimento. Contro tutto e tutti il Governo tira dritto - conclude la nota - smentendo gli auspici e perfino le promesse fatte nei tavoli di confronto con sindacati e rappresentanze. Non certo un buon viatico per la collaborazione leale e costruttiva con le imprese che dovrebbe portare alla riforma organica del settore a cui il Governo si dice interessato". (ANSA).