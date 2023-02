Confindustria Veneto Est, 61 mln con minibond per 9 società

(ANSA) - PADOVA, 15 FEB - Ha raggiunto i 61 milioni di euro la raccolta complessiva di minibond emessi nel 2022 per favorire i progetti di crescita di nove società venete e friulane, nell'ambito del programma "Bond Venetocentro" promosso da Confindustria Veneto Est.

Di questi, 46 milioni di minibond sono confluiti nel portafoglio cartolarizzato, altri 15 sono stati sottoscritti direttamente dagli investitori. Si tratta del primo bond di sistema territoriale promosso in Italia da un'associazione industriale, in collaborazione con Banca Finint ed Elite, l'ecosistema lanciato da Borsa Italiana nel 2012 e oggi parte del Gruppo Euronext, che aiuta le Pmi a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

Banca Finint, in qualità di arranger, ha strutturato e collocato tutte le operazioni mentre Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale hanno sottoscritto in quote paritetiche i minibond confluiti nel portafoglio cartolarizzato, con l'obiettivo di sostenere i piani di investimento e crescita delle 9 società in Italia e all'estero. Il programma beneficia della garanzia del Fondo Europeo di Garanzia (Feg) gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti. L'operazione rientra nel più ampio programma Basket Bond Italia che ha raccolto nel complesso circa 100 milioni e ha riguardato, oltre alle nove citate, altre 13 imprese su tutto il territorio nazionale.

Alle prime tre società venete emittenti del Bond Venetocentro (Antonio Carraro SpA, Novation Tech SpA, Telebit SpA), se ne sono aggiunte sei venete e friulane operanti in alcune delle principali filiere strategiche del Nord Est: Aton SpA Società Benefit (3 milioni); Azzurra Group Srl (4 milioni); Bonotto Srl (3 milioni); Bortolomiol SpA (2 milioni); Mobili Fiver Srl (3 milioni); HNH Hospitality SpA (5 milioni). (ANSA).