Camera Commercio e Regione a Monaco per le eccellenze liguri

(ANSA) - IMPERIA, 15 FEB - La Camera di Commercio Riviera di Liguria ha avviato un progetto di collaborazione con Montecarlo dopo l'idea lanciata all'inaugurazione di Olioliva di Imperia dall'ambasciatore italiano a Monaco, Giulio Alaimo.

L'idea è di promuovere nel principato le eccellenze enogastronomiche e turistiche della Liguria in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica del prossimo 2 giugno, con un evento istituzionale ospitato nei locali dello Yacht Club monegasco, alla presenza di ospiti ed esponenti del governo e delle istituzioni del principato, rappresentanti di spicco della comunità italiana. Su questa linea, nei giorni scorsi, nella sede dell'ente camerale di Imperia si è svolto un incontro operativo per mettere a punto i dettagli dell'iniziativa. Erano presenti, oltre ad Alaimo, il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi; il vicepresidente e assessore regionale Alessandro Piana e il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, che a novembre di quest'anno suggellerà i rapporti di amicizia con il Principato attraverso un gemellaggio con Monaco.

"Abbiamo organizzato una riunione a Imperia per dare seguito a un discorso già avviato nei mesi scorsi con l'obiettivo di promuovere la Liguria nel Principato di Monaco - ha detto l'ambasciatore -. Un percorso iniziato con la mia partecipazione a un grande evento dedicato all'olio ligure, eccellenza di questo territorio". Per Piana, "la Regione guarda con particolare attenzione alla promozione del territorio in Costa Azzurra e nel vicino Principato di Monaco. In questo senso, importante è stata la presenza della Regione Liguria al 25/o Salone Monte-Carlo Gastronomie, svoltosi nel novembre scorso".

Enrico Lupi ha sottolineato come questa iniziativa crei un "ponte tra la Liguria e il Principato di Monaco favorendo interscambi, conoscenze, collaborazioni, tra il sistema delle nostre imprese e quelle del Principato". (ANSA).