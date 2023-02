Auto: Confindustria Vicenza, ideologia batte razionalità

(ANSA) - VICENZA, 15 FEB - "L'ideologia cieca, in cerca di facili consensi, ha battuto la razionalità. Non si capisce perché Bruxelles, anziché puntare a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, abbia deciso di imporre, con la forza, una tecnologia. Scelta che avrà due grosse ripercussioni gravi per l'Italia e l'Europa". Lo afferma la presidente di Confindustria Vicenza, Laura Dalla Vecchia, commentando la decisione Ue di bandire le auto a benzina e diesel nel 2035.

"La prima - prosegue Dalla Vecchia - è una progressiva deindustrializzare di una filiera trainante come quella dell'automotive, il cui cuore risiede nella componentistica italiana e veneta. Quindi posti di lavoro, know-how, welfare, tasse, posizionamento nelle filiere internazionali persi senza alcun paracadute per nessuno. La seconda è quella di non avere effetti significativi sul calo della CO2 nel pianeta, perché si sta mettendo un limite tecnologico a quella parte del mondo, l'Europa, che ha un impatto limitato e mitigato. Stiamo invece consegnando alla Cina, il cui impatto è davvero enorme, una doppia posizione dominante: sia nella filiera automotive che nel campo delle materie prime a cui è legato l'elettrico. Ci troveremo a dipendere dalla Cina per questi aspetti, in modo del tutto paragonabile a come dipendevamo dalla Russia sulle forniture di gas".

Dalla Vecchia ricorda che "abbiamo sempre detto: fissiamo un limite di decarbonizzazione da raggiungere. Un limite anche ambizioso, con tempistiche chiare e contingentate. Ma lasciamo alle imprese ricercare la miglior tecnologia per arrivarci. Così invece l'Ue ha deciso di legare il nostro destino alla Cina, tra gli applausi anche degli europarlamentari vicentini e veneti. Il tutto a spese delle aziende, dei lavoratori e anche dell'ambiente. E senza un piano vero su come attuare questa transizione forzata", conclude. (ANSA).