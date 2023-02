Auto: Confapi, con stop endotermico a rischio 195.000 posti

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - "Lo stop ai motori endotermici dal 2035 decretato dal Parlamento europeo è una scelta che nel breve termine metterà in difficoltà le piccole e medie industrie italiane. Sono a rischio, infatti, oltre 2.200 aziende del comparto e 195.000 posti di lavoro". Così il vicepresidente nazionale di Confapi, Corrado Alberto.

"Abbiamo sempre sottolineato a tutti i livelli istituzionali - spiega in una nota - le criticità che questa misura comporta.

Eliminando il know-how della componentistica dei motori termici all'Italia e all'Europa, e considerando la leadership tecnologica sull'elettrico in capo ai Paesi asiatici, il rischio di delocalizzazione a lungo termine dell'intero settore è molto concreta".

Per il vicepresidente di Confapi "la decisione del Parlamento europeo non è procrastinabile, ma riteniamo che la transizione ecologica non può prescindere da una sostenibilità economica.

Per questo è necessario adottare fin da subito una nuova politica industriale che possa far transitare chi uscirà dal mercato del lavoro dell'auto termica verso nuove frontiere.

Bisogna adottare una politica energetica e industriale che si focalizzi soprattutto sulla produzione nazionale di energie rinnovabili a partire dal fotovoltaico che possa venire prodotto, rigenerato e smaltito in Italia. Altrimenti saremmo costretti a rifornirci non solo delle componenti di auto elettriche in Cina e in Asia ma anche degli elementi per la produzione della stessa energia elettrica. E questo non possiamo permettercelo". (ANSA).