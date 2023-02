++ Auto: Confindustria, con scelta Ue si rischia 'effetto Cuba'

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - La decisione del Parlamento europeo di vietare la vendita di nuove auto a motore endotermico dal 2035 "potrebbe avere in Italia un 'effetto Cuba'. La gente non potrà comprare le auto elettriche perché troppo costose, e continuerà a girare con auto sempre più vecchie". Lo ha detto Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per filiere e medie imprese, a Zapping su Rai Radio 1. (ANSA).