Welfare: da Regione Puglia altri 2,2 mln per Terzo settore

(ANSA) - BARI, 14 FEB - Altri 2,2 milioni per finanziare l'attività del Terzo settore in Puglia. La Regione ha riaperto il bando 'PugliaCapitaleSociale 3.0', che si chiuderà il 7 marzo. La finestra prevede una nuova assegnazione di risorse di oltre 2,2 milioni di euro che si vanno ad aggiungere agli 11 milioni già programmati dalla fine del 2021 fino ad oggi. La cifra più alta stanziata dalla Regione Puglia per il Terzo Settore.

L'Avviso è finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità. L'obiettivo è sostenere, in tutta la Puglia, lo svolgimento di attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di Terzo Settore. Ciascun progetto avrà una durata massima di 12 mesi e potrà ricevere un contributo finanziario regionale massimo di 40.000 euro con una quota di finanziamento regionale massima del 90% del costo totale ammissibile del progetto approvato. "Con l'apertura della nuova finestra temporale - dichiara l'assessora al Welfare, Rosa Barone - ribadiamo l'intento di voler scommettere sulla capacità delle organizzazioni di Terzo Settore di produrre capitale sociale attraverso modalità assolutamente innovative per ciascun territorio". (ANSA).