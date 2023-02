Violenza donne:Roccella,nel 2023 partirà la terza indagine Istat

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Le politiche di prevenzione della violenza contro le donne non possono che partire da una raccolta dati adeguata, costante e capillare, necessaria per intercettare le situazioni di allarme e attuare politiche di prevenzione mirate ed efficaci" ricordando, tra l'altro, che "nell'anno in corso partirà la terza indagine Istat, dopo le due del 2006 e del 2014". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalita' e le Pari opportunità, Eugenia Roccella durante l'audizione sulle linee programmatiche del suo ministero davanti alle tre commissioni della Camera, Affari costituzionali, Lavoro pubblico e Affari sociali.

Roccella ha anche spiegato di aver "avviato un confronto con le amministrazioni coinvolte nella predisposizione dei decreti attuativi della L.53 del 5 maggio 2022, recante 'Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere'. Ricordo che il comma 2 di questa legge pone in capo al ministero con delega alle pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. L'applicazione di questa legge consentirà la creazione di un sistema informativo integrato sul fenomeno violenza di genere, con il coinvolgimento, oltre che del Dipartimento per le Pari Opportunità, dei ministeri dell'Interno, della Giustizia, della Salute e del Lavoro, nonché dell'Istat". (ANSA).