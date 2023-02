Terzo settore: notai, buona riforma è vittoria per il Paese

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Le professioni intellettuali ed i notai italiani sono "al servizio del Paese": lo dichiara il presidente del Consiglio nazionale del Notariato Giulio Biino, intervenendo, stamani, nella Capitale, al convegno promosso dal Consiglio nazionale dei commercialisti sulle norme del Terzo settore. E, al fianco del ministro del Lavoro Marina Calderone, il vertice della categoria economico-giuridica osserva come "avere uno di noi (un profilo, cioè, proveniente dal mondo libero-professionale, giacché, prima di entrare nell'Esecutivo, era al 'timone' del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ndr) al governo, forse, contribuirà a far capire quanto noi professionisti viviamo qualunque traguardo legislativo non come una vittoria nostra, ma innanzitutto come una vittoria del nostro Paese". In tal senso, chiosa Biino, "la riforma del Terzo settore rappresenta un esempio lampante". (ANSA).