Regione: Zilli, Fvg Plus è sostegno concreto alle Pmi

TRIESTE, 14 FEB - "Su Fvg Plus la Regione si pone grandi aspettative: vogliamo fare in modo che la nuova società sia quel veicolo che serva concretamente al tessuto produttivo della nostra regione, andando a occupare settori di mercato che sono importanti da presidiare per offrire risposte fattive alle Piccole e medie imprese (Pmi). La data di oggi non è solo formale, ma dà avvio a un grande percorso che spero potremo continuare a costruire insieme". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenendo oggi in videoconferenza, all'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Fvg Plus svoltasi a Udine.

La nuova società "in house" - ricorda la Regione - si pone come braccio operativo a sostegno del credito alle Pmi e della gestione di strumenti di sviluppo a beneficio di imprese e privati. La sua istituzione rientra tra le operazioni funzionali all'attuazione delle linee strategiche dell'Amministrazione nel settore delle partecipazioni societarie.

Nel corso dell'assemblea è stata ufficializzata la nomina di Francesco Clarotti come amministratore unico della società, a seguito dell'approvazione unanime avvenuta in precedenza da parte della Giunta delle nomine e della Giunta regionale.

