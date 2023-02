Professioni: commercialisti a Calderone, leali a Istituzioni

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Le professioni "sono al servizio leale delle Istituzioni". Parola del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, che interviene dal palco del convegno che la sua categoria ha organizzato in mattinata, a Roma, sulla riforma del Terzo settore. Alla presenza del ministro del Lavoro Marina Calderone, la guida dei commercialisti evidenzia come si sia fondata "una triplice" con i Consigli nazionali del Notariato (che ha al vertice Giulio Biino, presente all'iniziativa capitolina) e quello forense, includendo nel discorso, poi, nel 'perimetro' di collaborazione, il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, che Calderone ha guidato per 17 anni, prima di diventare ministro, e che, adesso, vede al vertice Rosario De Luca. (ANSA).