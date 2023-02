Pnrr: Legacoop Puglia, non sta abbattendo disuguaglianze

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Le disuguaglianze sul territorio stanno aumentando. Il Pnrr non sta facendo quello per cui era nato". Lo ha detto il presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo, intervenendo al 13esimo congresso che si svolge oggi a Bari e che lo ha confermato alla guida dell'associazione per i prossimi quattro anni. "Ho la fortuna di conoscere ogni Comune della Regione - ha aggiunto -. Quando andiamo nei territori più interni non vediamo il reale funzionamento di uno strumento che dovrebbe eliminare, o almeno mitigare le disuguaglianze". Rollo ha precisato che "se le grandi infrastrutture previste con il Pnrr non abbattono le disuguaglianze servono solo a far fare affari alle imprese". (ANSA).