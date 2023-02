Ordine delle professioni sanitarie a fianco lavoratori/Rpt

(ripetizione con testo corretto) (ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Assistenza ai disabili: s'inasprisce in Campania la vertenza tra i camici bianchi di vari profili sanitari dipendenti di alcune strutture di riabilitazione di Napoli tra cui il centro Serapide riguardo all'applicazione, per i nuovi assunti, di un contratto nazionale vigente diverso (Aris) rispetto a quello dell'ospedalità privata (Aiop), quest'ultimo applicato solo ai vecchi assunti.

Nonostante il contrasto al dumping contrattuale, inserito nella legge di Bilancio della Campania approvata a fine anno, sono già scattate procedure di licenziamento collettivo con proposte di assunzioni con i nuovi contratti. Vertenza su cui la Cgil ha indetto uno sciopero generale del personale della Sanità privata accreditata e delle Rsa per lunedì 27 Febbraio.

"Siamo vicini ai lavoratori della sanità privata e sosteniamo la loro battaglia - avverte Franco Ascolese, presidente dell'Ordine interprovinciale delle professioni sanitarie di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta - la legge di Bilancio della Campania approvata a fine anno e pubblicata sul Burc n.

108 avente a tema "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023 -2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023" all'articolo 6, prevede interventi in materia di politiche sanitarie introducendo disposizioni per il contrasto al dumping contrattuale nel Servizio sanitario regionale. Le modalità applicative dell'articolo devono essere individuate dalla Giunta con propria deliberazione. Una norma - conclude Ascolese - in attesa di linee guida e disposizioni operative che devono essere individuate con delibera di Giunta, passaggio che torneremo a sollecitare nei tavoli con la Regione. Siamo vicini a tutti i nostri iscritti - aggiunge Ascolese - si tratta di dare dignità al loro lavoro.

Occorre disciplinare meglio tutta questa materia come è già stato fatto in altre regioni". (ANSA).