Librai Confesercenti, bene Sangiuliano su equo canone

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Plaudiamo alla proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano su una legge sul libro che fissi un equo canone per le librerie nei centri storici, finalizzata a garantirne la presenza nei centri cittadini. Il Sil Confesercenti, da anni, sostiene che le librerie sono fonte di arricchimento per i territori".

Così la presidente di Sil Confesercenti, il sindacato dei librai dell'organizzazione, Cristina Giussani, che coglie anche l'occasione di invitare il Ministro ad aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori della filiera, per affrontare le molteplici criticità del settore.

"Le librerie sono veri e propri centri di promozione culturale dove si possono non solo acquistare testi, ma trovare consigli di lettura, partecipare a presentazioni di libri ed a momenti di approfondimento. Bene, dunque, l'iniziativa del Ministro: per il nostro comparto è essenziale che si mettano in campo tutte le misure atte a tutelare una filiera che sta affrontando altissimi costi di gestione. Questo è un buon primo passo in tale direzione". (ANSA).