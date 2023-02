Legacoop Puglia, Rollo confermato presidente

(ANSA) - BARI, 14 FEB - Carmelo Rollo è stato confermato presidente di Legacoop Puglia per i prossimi 4 anni nel corso del 13esimo congresso, organizzato oggi a Bari. Presenti, fra gli altri, il sindaco di Bari e presidente dell'Anci Antonio Decaro, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto (in collegamento da Roma) e il rettore dell'Università 'Aldo Moro' di Bari Stefano Bronzini. "Abbiamo davanti a noi - ha detto Rollo nella sua relazione - un compito difficilissimo, quello di costruire una proposta di futuro che si fondi sul bagaglio di valori democratici che ci portiamo sempre dietro e sulla peculiarità di essere cooperativi che presuppone il rapporto mutualistico tra i soci". In Puglia Legacoop riunisce 245 mila persone aggregate in 475 cooperative, operative in diversi settori produttivi: 67 nel settore abitanti, 120 fra agricoltura e pesca, 134 nella produzione lavoro e nei servizi, 96 nel welfare e 52 nel settore cultura cui si aggiungono sei cooperative nazionali che operano stabilmente in Puglia. Le cooperative occupano complessivamente 9.116 dipendenti con un valore della produzione di un miliardo e 15 milioni di euro.

Decaro ha ricordato che "in questi anni con Legacoop, le associazioni di categoria e i sindacati abbiamo fatto un percorso comune, dal patto della Città metropolitana al Piano strategico della Città metropolitana, che ha visto insieme i 41 Comuni dell'area metropolitana lavorare per migliorare le condizioni socio-economiche della nostra comunità".

Sisto ha invece ribadito che "oggi l'impresa ha un partner, che è lo Stato. Mentre la legalità è il collante". (ANSA).