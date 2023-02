Legacoop E-R a congresso, settore ha tenuto, ora nuove sfide

(ANSA) - BOLOGNA, 14 FEB - Alla vigilia del 13/o Congresso in programma giovedì a Bologna - l'ultimo tenuto da Giovanni Monti, presidente uscente dopo nove alla guida dell'associazione cui succederà Daniele Montroni - Legacoop Emilia-Romagna fa il punto della situazione con un bilancio degli anni passati e uno sguardo rivolto al futuro segnato da nuove sfide dettate dai mutati scenari geopolitici e dal cambiamento climatico in atto.

Nell'assise di giovedì, ha osservato Monti nel corso di una conferenza stampa - affiancato dalla direttrice dell'associazione Barbara Lepri e dal candidato alla presidenza Montroni - "tracceremo un bilancio ma soprattutto rilanceremo il progetto cooperativo con l'idea di costruire mai chiusi all'interno delle mura cooperative ma con le opportune alleanze con le imprese private e pubbliche così da essere all'altezza delle grandi sfide che abbiamo davanti, e che stiamo cercando di gestire proponendo e mettendo in campo azioni che costruiscano ponti per arrivare alle soluzioni dei problemi".

Contando su un ambito, quello della "cooperazione", che, ha sottolineato, negli ultimi tempi "edilizia a parte, non solo ha tenuto, ma è cresciuta, si è consolidata e ha saputo innovarsi" nonostante si siano vissute "due grandissime vicende: la prima, la pandemia di cui ancora vediamo dei pezzi e la seconda quella dell'economia legata alla tragica e assolutamente nefasta scelta di Putin di attaccare la popolazione Ucraina che ha provocato ulteriori modifiche allo scenario geo-politico e geo-economico, a partire dall'esplosione dei costi di energia e materie prime".

Le cooperative aderenti a Legacoop in Emilia-Romagna sono 1.121, lo 0.3% di tutte le imprese della regione. Nel 2022 hanno fatturato quasi 32 miliardi di euro, in crescita del 6% sul 2017, il 9,76% di quello prodotto totale delle imprese emiliano-romagnole. Diventano 56,6 miliardi di euro se si considerano anche le performance delle controllate e partecipate dalle cooperative, coprendo così una quota del 17,6% del totale del fatturato dell'Emilia-Romagna. (ANSA).