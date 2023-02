Legacoop E-R a congresso, settore ha tenuto, ora nuove sfide (2)

(ANSA) - BOLOGNA, 14 FEB - Quindi, ha argomentato ancora il presidente uscente di Legacoop Emilia-Romagna, le realtà aderenti all'associazione "sviluppano quasi un quinto del fatturato complessivo della regione, garantiscono lavoro all'8,7% delle addette e degli addetti, l'11% considerando controllate e partecipate. Questo - ha sottolineato - è anche il frutto di una forte spinta all'aggregazione che ha consentito di fare massa per investire in ricerca e sviluppo, innovare prodotti e modalità di produzione. Insomma - ha concluso - siamo sì preoccupati per il rallentamento dell'economia previsto per il 2023, ma fiduciosi di potercela fare anche grazie a quel capitale umano che è dato dalla partecipazione di socie e soci".

E quelle del futuro, ha puntualizzato Montroni, destinato a succedere al presidente uscente, sono "grandi sfide, alle quali non ci si può sottrarre alle quali, grazie al lavoro fatto da Monti e dall'insieme del gruppo dirigente, dallo staff, dalle singole cooperative, dalle importanti collaborazioni messe in campo, arriviamo ben attrezzati". Ad ogni modo, ha aggiunto in conferenza stampa "chiudiamo un 2022 positivo mentre il 2023, sarà un anno in cui la crescita è attesa rallentare molto". Alla luce del "primo mese dell'anno anche per noi sarà un 2023 difficile, complicato, dettato dall'incertezza ma sarà anche un anno in cui le nostre imprese continueranno a investire e a cercare manodopera. Un anno difficile ma in cui le cooperative si muoveranno con l'intenzione e lo spirito di ottenere un segno più, pur con le dovute differenze visto che non tutti i settori avranno un andamento uguale". (ANSA).