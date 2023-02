Lavoro: Legacoop E-R, su Cmc prosegue confronto con Governo

(ANSA) - BOLOGNA, 14 FEB - Sulla crisi della "Cmc prosegue serrato il confronto con il Governo per la costruzione di un progetto che metta in sicurezza la larga parte della cooperativa. Non è semplice, non è facile, non è un dato già acquisito e i disagi sono ancora enormi però la Cmc continua a lavorare e noi, come Legacoop li stiamo aiutando in un percorso per una fase nuova che vada oltre la fase concordataria". Così, nel corso di una conferenza stampa di presentazione del 13/o Congresso dell'associazione in programma giovedì a Bologna, il presidente uscente, Giovanni Monto ha fatto il punto sulla situazione e sulla vertenza che riguarda la cooperativa edile ravennate.

La Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, costituita nel 1901, è la terza società di infrastrutture del Paese, con cantieri aperti in tutta Italia e nel mondo. Occupa oltre 3.800 addetti, creando un indotto di 15 mila piccole e medie imprese.

Nel settore delle costruzioni, ha argomentato Monti, "in tutta la regione abbiamo perso dei cavalli storici, straordinariamente importanti che avevano messo insieme centinaia di piccole cooperative nate nei paesi, a Reggio Emilia, a Modena, a Bologna e nella stessa Ravenna. In tutta la regione abbiamo perso pezzi importanti - ha proseguito -però abbiamo un tessuto che ha saputo costruire delle alternative che si basano molto sulle imprese artigiane e su piccole e medie cooperative che sono presenti nel settore sul nostro territorio.

Sono degli esempi - ha concluso Monti - che mostrano come dalle ceneri si possa ricostruire qualcosa di nuovo e di concreto".

(ANSA).