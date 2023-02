Lavoro: Cgil, per Gegè-Italpizza Cig e sei interessati

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Arrivano la cassa integrazione e sei manifestazioni d'interesse per rilevare lo stabilimento Gegè-Italpizza di Prato di cui è stata annunciata la chiusura.

Lo fa sapere, in una nota, la Cgil di Prato dopo l'incontro di stamani tra Regione, sindacato (Flai Cgil-Fai Cisl) e proprietà dello stabilimento in cui lavorano 65 addetti. Secondo gli accordi del tavolo in Regione, spiega il sindacato, ai lavoratori sarà riconosciuta la cassa integrazione (retroattiva) fino a fine anno, in vista dell'asta fallimentare nei prossimi mesi.

Intanto risulta che sono sei le manifestazioni di interesse pervenute alla Regione Toscana da possibili investitori sullo stabilimento di Prato.

Al termine dell'incontro in Regione Silvia Ghilardi (Flai Cgil) e Andrea Piccini (Fai Cisl) hanno detto che "quello di oggi è un buon accordo, perché si tutelano i lavoratori con la cassa integrazione e si mettono le basi per una reindustrializzazione. Chiediamo ai possibili acquirenti la garanzia del mantenimento del sito produttivo, di tutti i posti di lavoro e dell'applicazione del contratto dell'industria alimentare". (ANSA).