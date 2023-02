L'arte religiosa diventa 'green', via plastica più made in Italy

(ANSA) - VICENZA, 14 FEB - Meno plastica e più 'made in Italy', più sobrietà e meno consumi energetici. Anche l'arte religiosa diventa 'green' e sostenibe in linea con l'attenzione all'ambiente e a quella cura della casa comune tanto cara a Papa Francesco, che alla questione ha dedicato una Enciclica, la Laudato si'. E' quanto emerge dalle novità esposte alla Fiera di Vicenza, Koinè - International Exhibition for the Religious World, la rassegna internazionale dedicata alla filiera religiosa, organizzata da Italian Exhibition Group con il supporto della Cei e il patrocinio della Diocesi di Vicenza.

"I suggerimenti che ci arrivano riguardo alla sostenibilità - spiega all'ANSA monsignor Fabrizio Capanni, del dicastero della Cultura ed educazione e presidente del Comitato scientifico di Koiné Ricerca - sono molteplici: i governi, le linee guida della Commissione europea; è poi davanti agli occhi di tutti la necessità di salvaguardare il creato e di creare delle architetture sostenibili. Il magistero di Papa Francesco certamente orienta in questo senso perché dà un'anima teologica e spirituale a questo sforzo", quello appunto di contenere i consumi anche per le chiese.

Koiné è l'occasione per presentare le novità nel campo della liturgia, della progettazione delle chiese e dell'arte religiosa. Tra le novità le urne per le ceneri dei cari defunti, che diventano veri e propri oggetti artistici, o le macchinette che contano, suddividono e imbustano gli spicci che vengono messi nei cestini delle offerte a messa. "Una grande comodità", commenta un parroco interessato all'oggetto.

Tra le icone contemporanee più diffuse, quelle dedicate a Benedetto XVI raffigurato in dipinti, statuette e busti, a testimonianza di una devozione che è cresciuta dopo la sua morte.

In esposizione i confessionali che garantiscono più privacy come quelli progettati per la chiesa di San Francesco a Treviso.

Oppure i portachiavi e gli scapolari con il logo del Giubileo 2025. Anche questi rigorosamente 'green', senza plastica ma in fibra vegetale e decorati con inchiostri ad acqua.

In mostra anche le nuovi croci di stoffa imbottita "che si possono appendere ma anche abbracciare", spiega l'imprenditrice che darà lavoro, per la loro realizzazione ad alcuni detenuti di Castelfranco Emilia (Modena), grazie ad una partnership con la cooperativa sociale Giorni Nuovi.

Anticipando la sesta edizione della Borsa del Turismo Religioso Internazionale (Btri), in programma domani, Koinè ha dedicato oggi un convegno specifico proprio sui "Cammini di fede e il Giubileo 2025". Si va dalla città di Monselice, crocevia di cammini antichi e tappa imprescindibile per chi intraprende la via del pellegrinaggio, alla regione storica della 'Romagna toscana', con il suo patrimonio di vie dei pellegrini e antichi eremi. E poi Monte Sant'Angelo e il Cammino di San Michele, le Dolomiti con Belluno e Feltre, il valore storico della Romea Strata e l'Abruzzo con L'Aquila e Lanciano. (ANSA).