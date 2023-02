Iila e Fagri per il rilancio del Made in Italy in America Latina

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Un accordo per rilanciare il Made in Italy nel mondo e unire l'enogastronomia e il turismo, creando dei percorsi per far conoscere le eccellenze italiane e latinoamericane a livello internazionale, è stato firmato stamattina a Roma tra Iila, Organizzazione internazionale italo-latino americana, e Fagri, Filiera agricola italiana.

La partnership è frutto di una collaborazione in atto da tempo rivelatasi "fruttuosa" e che ha portato quindi a quest'intesa, come ha spiegato Antonella Cavallari, segretario generale di Iila. L'Organizzazione internazionale italo-latino americana "si pone come interlocutore per stabilire simultaneamente un rapporto con i Paesi della regione", in modo da "far fronte alle complessità di carattere amministrativo, burocratico e istituzionale".

Appuntamento che riassumerà plasticamente questa sinergia con particolare focus sulla sostenibilità sarà la fiera Mediterraneo Wine & Food and Travel, che si terrà a Napoli a fine maggio.

"Questa fiera promuove non solo il prodotto alimentare, ma anche il turismo che nasce da questo prodotto", ha spiegato Cavallari.

Iila - che è esecutore anche del programma europeo Al-invest verde, finanziato dalla Commissione europea con l'obiettivo di aiutare le piccole imprese a produrre in modo sostenibile - metterà a disposizione uno stand per i Paesi dell'America Latina e organizzerà con Fagri B2B e workshop per far conoscere progetti di cooperazione che mirano alla formazione del personale delle imprese "con l'obiettivo di una produzione maggiore e sostenibile, caratterizzata da un salto di qualità. I prodotti devono essere trasformati in base a norme ambientali e del lavoro, fattori di crescita delle aziende e dell'economia in cui Iila agisce con i fondi della cooperazione italiana, che ringrazio", ha detto Cavallari.

Le due parti, insomma, lavoreranno per far incontrare domanda e offerta. Tra le sue circa 106 mila imprese, infatti, Fagri ha Fagrifood, che importa in modo diretto le produzioni alimentari e le distribuisce in Italia risparmiando vari passaggi della filiera, come ha illustrato Gianfranco Grieci, presidente di Fagri: "Molte aziende dell'area non riescono ad arrivare in Italia perché la filiera è articolata. I grossisti, infatti, la allungano facendo lievitare i prezzi, per cui il consumatore spende di più e il prodotto è meno competitivo sul mercato. Il produttore deve entrare in contatto con il nostro distributore, accorciando così la filiera", ha aggiunto. Greci ha inoltre sottolineato l'importanza della "rete diplomatica, che rappresenta l'apripista per le imprese e crea le condizioni commerciali poi autonome", ricordando la volontà di "dare voce alle micro e piccole imprese italiane e dell'America Latina, negoziando il prezzo insieme a loro e creando le condizioni per l'integrazione culturale, enogastronomica e di reddito delle famiglie italiane e latino-americane".

A testimonianza dell'importanza anche istituzionale dell'iniziativa, l'appuntamento ha visto anche la presenza di Edmondo Cirielli, viceministro Affari Esteri e Cooperazione internazionale, che ha rimarcato "il dialogo internazionale basato su una concezione multilaterale" e l'importanza per il nostro Paese dell'America Latina, dove ci sono milioni di discendenti di italiani. Presenti anche Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, e Patrizio Giacomo La Porta, sottosegretario al ministero dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste, che pure hanno auspicato un rapporto più forte tra Italia e America Latina.