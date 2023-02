Francia: pensioni, concessioni della premier Borne alla destra

(ANSA) - PARIGI, 14 FEB - Mentre in Francia si annunciano settimane difficili per la protesta dei sindacati contro la riforma delle pensioni, la premier Elisabeth Borne ha fatto oggi un nuovo passo in direzione delle richieste della destra moderata dei Républicains, ai quali il governo chiede il voto.

Borne ha fatto alcune concessioni sulle carriere lunghe, una delle richieste dei Républicains, continuando sul versante opposto a chiedere alla sinistra di ritirare gli emendamenti "ostruzionistici".

Rispondendo durante il question time a una domanda di una deputata di destra, la premier ha annunciato che per avere accesso al dispositivo di legge "carriere lunghe" (quelle cominciate prima dei 21 anni) i lavoratori interessati non avranno più l'obbligo di 43 anni di versamenti per andare in pensione se avranno raggiunto l'età per il prepensionamento. Nel progetto iniziale, una parte dei lavoratori con carriera lunga avrebbero dovuto avere versamenti per almeno 44 anni.

L'annuncio è arrivato qualche ora dopo la riunione dell'ufficio politico dei Républicains, che aveva insistito su questo punto in discussione per poter votare la riforma del governo. Il testo, sottoposto ai dirigenti dal segretario del partito Eric Ciotti, è stato approvato con qualche astensione.

Per quanto riguarda i rapporti più difficili con l'alleanza di sinistra Nupes, Borne è tornata ad esortare i partiti di sinistra a ritirare gli "emendamenti ostruzionistici" per consentire "un vero dibattito di fondo". Restano, al momento, ancora 14.000 emendamenti da esaminare. Nel mirino della Borne soprattutto la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, protagonista con i suoi parlamentari di diversi incidenti in aula, l'ultimo dei quali ha visto costretto i ldeputato Aurélien Saintoul a scusarsi pubblicamento con il ministro Olivier Dussopt, al quale aveva gridato "assassino" dai banchi dell'Assemblée Nationale.

Ieri sera, la sinistra ha annunciato il ritiro di un migliaio di emendamenti ma bisognerebbe - secondo la presidente dell'Assemblée, Yael Braun-Pivet - ritirarne "quasi 9.000" per arrivare a discutere l'articolo 7, quello sull'età pensionabile che con la riforma passerebbe da 62 a 64 anni. Con gli emendamenti, il punto principale di discussione - contro il quale vengono dichiarati scioperi e sfilano cortei di protesta - potrebbe non essere mai discusso in aula.

Una quinta giornata di mobilitazione è stata già organizzata dagli 8 sindacati principali per giovedì prossimo, un "ultimo avvertimento", hanno sottolineato, prima della giornata del 7 marzo, che potrebbe essere l'inizio di scioperi ad oltranza che minacciano di bloccare il Paese. (ANSA).