Fisco: Bonomi, serve una riforma organica

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "E' importante una riforma del fisco ma deve essere organica. Perché se la affrontiamo parlando di tre aliquote Irpef non ci siamo". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ad Agorà su Rai3. "Siamo un Paese in cui si pagano più tasse sul lavoro che sulle rendite finanziarie" sottolinea Bonomi rimarcando il peso del cuneo fiscale e l'effetto del "forfait per alcuni contribuenti che pagano meno dei dipendenti. C'è qualcosa che non funziona".

