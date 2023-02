Ferrovie:Unione e Camera commercio, migliorare accessibilità

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - Per l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti dell'Alto Adige (HGV) e per la Camera di commercio di Bolzano migliorare l'accessibilità del territorio rappresenta un obiettivo importante. Per raggiungerlo è necessario offrire ai passeggeri collegamenti favorevoli e treni di alta qualità, ma anche lavorare sull'infrastruttura della stazione di Bolzano.

Mentre in molte stazioni ferroviarie dell'Alto Adige - soprattutto in quelle di proprietà della Provincia - la salita e la discesa dai treni senza barriere è già diventata realtà grazie ai marciapiedi rialzati, a Bolzano la situazione purtroppo non è ancora agli stessi livelli. I passeggeri che, da nord e da sud, raggiungono Bolzano con i treni a lunga percorrenza quando salgono e scendono devono fare i conti con un gradino di circa 60 centimetri. Questo, soprattutto per persone anziane, famiglie con bambini e persone a mobilità ridotta o con bagagli pesanti, costituisce un grande ostacolo, difficile da superare da soli.

Lo stesso disagio si riscontra anche nel trasporto regionale: sebbene l'Alto Adige disponga di treni regionali per lo più accessibili, la salita a Bolzano risulta spesso difficoltosa e questo è riconducibile al marciapiede troppo basso rispetto ai treni. Perciò salire o scendere con una sedia a rotelle, una valigia o una bicicletta diventa un'impresa. Rialzare i marciapiedi della stazione di Bolzano è la soluzione al problema. La stazione di Bolzano è sotto la diretta responsabilità di RFI - Rete Ferroviaria Italiana, che deve intervenire per rialzare i binari.

"Se miriamo ad aumentare il numero di ospiti che raggiungono l'Alto Adige in treno, favorendo anche gli spostamenti locali con i mezzi pubblici, dobbiamo offrire infrastrutture accessibili e di alta qualità. Per questo motivo l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV), insieme alla Camera di commercio, si è rivolta a RFI, società competente in materia, per segnalare la situazione della stazione ferroviaria di Bolzano e per sollecitare interventi di innalzamento del marciapiede", hanno dichiarato il Presidente dell'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV) Manfred Pinzger e il Presidente della Camera di commercio Michl Ebner.

Bolzano è il punto di partenza e di arrivo di circa 16 treni ad alta velocità ed è servita da numerosi Eurocity e da un InterCityNotte (ICN). Inoltre, il capoluogo di Provincia è tra gli snodi principali del traffico ferroviario regionale. "Per soddisfare le richieste dei pendolari, dei passeggeri e dei turisti, le piattaforme devono essere rialzate a breve termine", hanno affermato Michl Ebner e Manfred Pinzger. "Questo è quanto abbiamo espresso chiaramente in una lettera congiunta alla Direttrice generale di RFI Vera Fiorani." (ANSA).