Ex Ilva: Fim Cisl, nel reparto Mof ingiustificato ricorso a Cig

(ANSA) - TARANTO, 14 FEB - Nel reparto Mof (Movimentazione ferroviaria) dello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto "si colloca il personale in cassa integrazione in maniera massiccia e poi si fa ricorso allo straordinario. Sono modalità organizzative che hanno il sapore di pesanti manovre soggettive, discriminanti e vessatorie". E' quanto denuncia la Fim Cisl in una nota inviata all'Ufficio relazioni industriali, al direttore di stabilimento, all'Ufficio del personale e al responsabile dell'Acciaieria. Per l'organizzazione sindacale "l'azienda, senza nessun giustificato motivo e aggravata dalla mancanza di organico denunciato, ordina di collocare alcune persone in cassa integrazione in maniera massiccia e senza nessuna logica giustificabile, ammonendo per giunta che dopo il periodo di sospensione forse sarebbero rientrati. Ricordiamo che nel reparto menzionato (Movimento Ferroviario Acciaieria), la categoria dei locomotoristi, oltre che rientranti nel perimetro produttivo ed in marcia, fa parte di quelle mansioni estremamente necessarie e funzionali soprattutto rispetto alle gestioni delle emergenze".

La sospensione "arbitraria applicata - fa rilevare la Fim - non può essere amministrata con la programmazione di straordinario che vogliamo ricordare, è una prestazione che deve essere nella norma contenuta e deve avere carattere di eccezionalità e imprevedibilità. Se non ci sarà un immediato incontro, denunceremo le gravissime mancanze all'ispettorato del lavoro e a tutti gli organi di vigilanza esterni". (ANSA).