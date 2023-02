Elezioni: Fipe Confcommercio Catania, rilanciare città

(ANSA) - CATANIA, 14 FEB - "A pochi mesi delle elezioni amministrative va in scena il 'balletto' delle poltrone mentre la città resta allo sbando. Chi prenderà in mano questa città troverà solo macerie: il dissesto, atti incompiuti e burocrazia infinita". Lo afferma in una nota in vita delle elezioni amministrative a Catania il presidente di Fipe Confcommercio Catania Dario Pistorio, che si domanda "quale futuro possa avere la città e quale sia il progetto per rilanciarla e modernizzarla in modo da renderla nuovamente vivibile?". "Dopo questa incredibile crisi che ha investito tutti i settori, da un commercio frettoloso e talvolta superficiale - afferma ancora Pistorio - si sta andando verso un commercio più riflessivo che mi piace definire 'slow'. In questa logica non è azzardato pensare che il futuro sia nel centro storico e nei nuovi centri, in cui possono nascere forme sofisticate di integrazione tra diverse attività culturali e nuove forme di somministrazione di cibo".

Per Pistorio "dobbiamo lavorare tutti insieme alla modernizzazione di una città invasa dagli abusivi, con un arredo urbano vetusto o inesistente, con un sistema viario ormai al collasso. E dobbiamo farlo prospettando nuovi sistemi di viabilità e parcheggi, sbloccando i vecchi progetti rimasti nel cassetto in attesa di varianti su varianti". Pistorio invita a "semplificare" e dice "basta a mega centri commerciali o, vicino a essi o ai più importanti snodi viari, a nuovi empori e magazzini di cineserie varie" per puntare invece sulla "riqualificazione delle periferie dando impulso anche alle zone economiche speciali". Pistorio si rivolge infine ai prossimi amministratori: "Prendete atto del cambiamento - conclude - e agite di conseguenza. Noi ci stiamo già preparando al futuro per il rilancio della città. Sempre aperti a un dialogo costruttivo e a una pianificazione che non prescinda mai dal confronto e dalla concertazione". (ANSA).