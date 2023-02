Calderone: riprenderemo delega su sussidiarietà professioni

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Riflettori del ministero del Lavoro puntati sul tema della sussidiarietà delle libere professioni nei confronti della Pubblica amministrazione (la chance, cioè, di delegare agli occupati indipendenti alcune funzioni della Pa, nell'ottica dell'efficientamento dei servizi alla collettività): a parlarne è la stessa numero uno del dicastero di via Veneto, Marina Calderone, dal palco dell'evento odierno del Consiglio nazionale dei commercialisti incentrato sulla riforma del Terzo settore, a Roma. Il tavolo sul lavoro autonomo, ricorda alla platea, è stato concepito nel quadro della legge 81 del 2017, il cosiddetto 'Jobs act degli autonomi', un provvedimento nato ai tempi del governo di Matteo Renzi, che "recava al suo interno proprio la novità di mettere per iscritto il principio della sussidiarietà. Riprenderemo quelle deleghe - annuncia Calderone - e attueremo il ruolo sussidiario e positivo degli Ordini professionali". Si tratta, però, ammonisce, di un percorso che "non va fatto da soli", bensì perseguito "col dialogo sociale, di cui devono far parte a pieno titolo anche le professioni", definite dal ministro "ossatura portante del sistema intellettuale del Paese", nonché "portatori di valori che trovano nella Costituzione la loro valenza". Espressioni, queste, che incassano il plauso del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, che non esita a definire, poco dopo, Calderone "una di noi", in considerazione della sua lunga attività di guida del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e del Cup (il Comitato unitario delle professioni, che riunisce numerosi Ordini di diverse categorie di occupati indipendenti). (ANSA).