Banche:Abi,più prestiti a imprese e famiglie, calano depositi

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - A gennaio 2023 si è registrato un aumento dei prestiti a famiglie e imprese ed un calo dei depositi. E' quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi.

I prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del +1,3% rispetto a un anno fa. A dicembre 2022, i prestiti alle imprese restano stabili su base annua. I prestiti alle famiglie crescono del 3,3%. La dinamica dei finanziamenti prosegue con un "andamento positivo anche se in decelerazione", spiega il vice direttore generale vicario dell'Abi, Gianfranco Torriero.

La dinamica della raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta in calo dello 0,9% su base annua. I depositi sono scesi, nello stesso mese, di 18,7 miliardi di euro rispetto a un anno prima (variazione pari a -1,0% su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è leggermente cresciuta rispetto ad un anno prima (+0,6%). Il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela (somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) è in Italia lo 0,65%, (0,61% nel mese precedente). (ANSA).