Banche: incontro all'Abi su libertà sindacali

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Libertà e agibilità sindacali al centro del confronto, in Abi, fra i rappresentanti delle banche e i sindacati del credito. Obiettivo è negoziare il rinnovo dell'accordo siglato nel 2019, scaduto nei mesi scorsi e poi prorogato.

Secondo quanto si apprende da fonti bancarie, alla riunione, in programma oggi a Palazzo Altieri, parteciperanno Ilaria Dalla Riva, presidente del Comitato affari sindacali e del lavoro di Abi e responsabile people e culture Italia di Unicredit, Stefano Bottino, responsabile direzione sindacale e del lavoro dell'Abi, e i segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Susy Esposito, Fulvio Furlan ed Emilio Contrasto. (ANSA).