Banche: Abi, a gennaio tasso sui mutui sale al 3,53% (2)

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Ci sono una "serie di fattori che incidono direttamente sulla domanda di abitazioni", evidenzia il vice direttore generale vicario dell'Abi, Gianfranco Torriero.

"Per il momento - prosegue - dobbiamo attendere le indicazioni che avremo dall'Agenzia delle Entrate, con i loro monitoraggi abituali, per quanto riguarda soprattutto la compravendita delle abitazioni, visto che è il sottostante a rilevare in misura significativa. In ogni caso, in questo momento permane una dinamica di finanziamenti alle famiglie che è sicuramente positiva".

Dal rapporto mensile dell'Abi, inoltre, emerge anche come il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 3,51% (3,20% nel mese precedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è pari al 3,70% (3,55% il mese precedente; 5,48% a fine 2007).

