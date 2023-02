Autonomia: Legacoop Puglia, evitare fratture nei territori

(ANSA) - BARI, 14 FEB - "Il confronto" sull'autonomia differenziata "deve essere nazionale per evitare il rischio di ulteriori fratture. Non può essere una discussione fra leader.

Deve passare dal confronto con i territori. E poi non possiamo ridurre la questione a quali e quanti lep assicurare. Pensiamo piuttosto a come creare condizioni di partenza uguali per tutti". Lo ha detto il presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo, intervenendo al 13esimo congresso che si svolge oggi a Bari e che lo ha confermato alla guida dell'associazione per i prossimi quattro anni.

Parlando poi del sistema sanitario, Rollo ha detto che "siamo preoccupati perché stiamo spingendo affinché si aprano più strutture socio-sanitarie sul territorio, nei luoghi più piccoli e lontani dal centro", e invece assistiamo alla "sanitarizzazione dei servizi socio-assistenziali che sta colpendo le strutture di prossimità, a rischio chiusura". Per Rollo si tratta di una "situazione rispetto alla quale, se non arriveranno risposte, non ci sarà altra strada che quella della vertenza". (ANSA).