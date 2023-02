Assegno unico: Inps, da marzo a dicembre erogati 12,9 mld

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Per il periodo da marzo a dicembre 2022 l'Inps ha erogato 12,9 miliardi di euro per l'assegno unico alle famiglie italiane con riferimento a 9,6 milioni di figli.

Lo rileva l'Inps precisando che la spesa relativa ai nuclei non percettori di RdC risulta pari a 12,3 miliardi di euro, in riferimento a una platea di circa 5,7 milioni di richiedenti e 9,1 milioni di figli beneficiari di almeno una mensilità; gli importi medi mensili sono risultati pari a 233 euro per richiedente e a 146 euro per figlio. I nuclei percettori di RdC con almeno una mensilità della prestazione integrata dall'assegno unico sono 498mila, con riferimento a circa 845mila figli a carico, di cui circa 464mila appartenenti in via esclusiva a nuclei percettori di RdC. (ANSA).