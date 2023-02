Welfare: Silcart, corsi e laboratori per figli dipendenti

(ANSA) - TREVISO, 13 FEB - Silcart Spa, azienda trevigiana di materiali da costruzione, nell'ambito del welfare aziendale ha promosso "Silcart Kids", per i bambini tra zero a 11 anni e ai loro genitori che prevede, in accordo con il nido di famiglia della rete Tagesmutter "Le prime radici", l'offerta di corsi e laboratori di musica e danza terapia, massaggio infantile, teatro per bambini e yoga.

I più piccoli potranno anche imparare l'arte del riuso, attraverso laboratori nei quali verranno utilizzati materiali da riciclo. Il nuovo servizio sarà gratuito per gli oltre 150 collaboratori di Silcart, ma aperto anche a tutta la comunità.

Il pacchetto di welfare, inaugurato lo scorso anno, prevede, oltre a incentivi volti a supportare il caro vita, anche buoni carburante da 200 euro e un servizio di delivery di frutta e verdura. Silcart concederà l'immobile alla rete dei nidi di famiglia e servizi per l'infanzia ad uso gratuito, e si occuperà anche di sostenerne i costi energetici. (ANSA).