Terzo settore: commercialisti, a Roma fari sulle nuove norme

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Alla evoluzione normativa e della prassi professionale degli enti del Terzo settore è dedicato il convegno organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che si terrà domani, martedì 14 febbraio, dalle ore 9, a Roma presso il Rome Cavalieri Hilton. L'evento, organizzato in collaborazione con Terzjus (Osservatorio di diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell'impresa sociale), si aprirà con i saluti del ministro del Lavoro Marina Calderone e dei presidenti dei commercialisti e dei notai italiani Elbano de Nuccio e Giulio Biino. Il Codice dei Terzo settore (del 2017), viene specificato in una nota, "ha comportato una revisione organica della disciplina degli enti non profit, determinando le condizioni per divenire o poter continuare ad essere enti del Terzo settore. Molte sono le novità anche di rilievo tecnico-professionale introdotte dal Codice" su cui si cercherà di fare luce, domani. (ANSA).