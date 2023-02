Simest: Scannapieco, sostenere imprese all'estero è sfida

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Nel complesso scenario globale la capacità di sostenere il sistema produttivo all'estero e le imprese a internazionalizzarci è una delle sfide principali". Lo ha detto l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco alla presentazione del piano strategico di Simest. Scannapieco ha sottolineato che "è urgente lo sviluppo di strategie innovative e in questo si colloca l'azione di Cdp" che, ha spiegato, lavora in stretta sinergia con Simest e spesso anche con Sace. "Non si aiuta il Paese se non si lavora in squadra" ha aggiunto.

Scannapieco ha quindi ricordato che nel 2022 Cdp ha mobilitato "oltre 2,8 miliardi a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese. La dimensione internazionale è essenziale, i numeri da record dell'export 2022 lo dimostrano. Quindi facilitare la crescita e ampliare i margini di cooperazione commerciale con i partner all'estero è tra le linee strategiche del piano di Cdp, come di quello di Simest. C'è molto da fare su questo". Anche perché, ha aggiunto, "c'è voglia di Italia in tante regioni del mondo e le nostre imprese possono fare molto bene". (ANSA).